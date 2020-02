Πάρτι έκπληξη στον Τσαβούσογλου από τους πρέσβεις της ΕΕ (vid)

Οι πρέσβεις της Ε.Ε. τραγούδησαν το Happy Birthday στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα 5 Φεβρουαρίου.

Του έδωσαν και δώρο. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τους πρέσβεις της Ε.Ε., ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρέσβης, Μιχάλης Διάμεσης, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

Βίντεο – Τραγουδάκι:

#Surprise #birthday party by #EU ambassadors for Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu



Ahead of their meeting, European Union ambassadors sang Cavusoglu a birthday song and gave him a special present pic.twitter.com/j1q9BycE77