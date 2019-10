Aπόρρητα έγγραφα σε Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο κατά Χριστιανών

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας (MGK) συνέταξε κρυφά σχέδια για να κατασκευάσει μια απειλή που υποτίθεται ότι θέτουν οι χριστιανοί ιεραποστόλοι, προκειμένου να δημιουργήσει φόβο ως μέρος της κοινωνικής μηχανικής,όπως αποδυκνείουν άκρως απόρρητα έγγραφα που δημοσίευσε το Nordic Monitor.

H μελέτη των άκρως απόρρητων εγγράφων, αποκαλύπτει πώς οι νομικές δραστηριότητες των Χριστιανικών ομάδων ,όπως οι Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Προτεστάντες στην Τουρκία, παρουσιάστηκαν ως απειλές εθνικής ασφάλειας για τη βιωσιμότητα του τουρκικού κράτους. Από τα έγγραφα συνάγεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα χριστιανικό project και προσφέρει εθνικά μέτρα για την εξάλειψη των Χριστιανών στην Τουρκία.

Παρόλο που τα έγγραφα εντοπίζουν μόνο 54 χριστιανικούς ιεραπόστολους που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, 45 από τους οποίους είναι αλλοδαποί, το χαμηλό αυτό ποσοστό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την εκτίμηση της απειλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ο θεσμός αυτός, που αποτελείται από υπερ-εθνικιστές, σκόπιμα υπερβάλλουν για την ενδεχόμενη απειλή. Η όλη υπόθεση οδηγήθηκε το 2013 στα δικαστήρια της χώρας.

Το έγγραφο του ΣΕΑ που απαιτεί την επιστροφή μυστικών εγγράφων μετά την εξέταση από τον δικαστή

Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι το τουρκικό κράτος παρουσίασε δεκάδες χριστιανικών ομάδων στην Τουρκία και στο εξωτερικό, πρότεινε αμφιλεγόμενα μέτρα για να σταματήσει το έργο τους και ανέθεσε σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών, να παρακολουθούν και να ματαιώνουν τα σχέδιά τους.

Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χριστιανικές δραστηριότητες αποτελούν μακροπρόθεσμη απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τόνισαν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, ενώ παρόμοιες δραστηριότητες θέτουν σοβαρές προκλήσεις για τη χώρα. Αναφέρει ότι η νέα νομοθεσία που προτάθηκε να συμμορφωθεί με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συνομιλιών ένταξης, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, πρότεινε μέτρα για την αποτροπή τέτοιων δραστηριοτήτων.Το έγγραφο των 12 σελίδων αποστέλλεται αργότερα στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες από τον Gen. Kılınç, μια άκρως εθνικιστική και ρατσιστή φιγούρα, όπως αναφέρει το Nordic Monitor.

Σύμφωνα με το Nordic Monitor, το πρώτο κεφάλαιο των εγγράφων αφορά στις χριστιανικές αίθουσες προσευχής, εκκλησίες και άλλους τόπους λατρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το μέτρο αριθ. 1 πρότεινε μια σειρά νομικών και διοικητικών ενεργειών για να αποτρέψει τους χριστιανούς από το να ανοίγουν και να λειτουργούν τόπους λατρείας στην Τουρκία. Ζήτησε αυστηρές διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης αδειών και την προσθήκη νέων ρητρών στους μηχανισμούς καταχώρισης ζωνών και εγγραφής ιδιοκτησίας, ώστε οι χριστιανικοί τόποι λατρείας να ανοίγουν όσο το δυνατόν δυσκολότερα.

Το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πρότεινε, επίσης, παρόμοια μέτρα για σχολεία που διοικούν αλλοδαποί στην Τουρκία ή για σχολεία που σχεδιάζονταν να εγκατασταθούν στο μέλλον. Είπε ότι δεν επιτρέπονται αίθουσες προσευχής σε τέτοια σχολεία.

Δόθηκε, επίσης, εντολή τόσο στο τουρκικό Υπουργείο Παιδείας όσο και στη Διεύθυνση Θρησκευμάτων (Diyanet) να δημοσιεύσει υλικό και να αναπτύξει προγράμματα σπουδών που εξηγούν «τις κακές δραστηριότητες» των Χριστιανών στην Τουρκία. Το σχέδιο πρότεινε, ακόμα, την ονομασία και τον εκφοβισμό των ανθρώπων που συντονίζουν χριστιανικά προγράμματα στα τουρκικά ΜΜΕ. Ένα άλλο μέτρο καλύπτει τα κίνητρα των Τούρκων που έχουν αμφιβολίες για τη θρησκεία τους και, ως εκ τούτου, είναι επιρρεπείς σε ιεραποστολική εργασία.

Το αρχείο της εξέτασης των άκρως απόρρητων εγγράφων από τον δικαστή, τους μάρτυρες των γραμματέων και ενός υπαλλήλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Το τρίτο τμήμα του τουρκικού σχεδίου, το οποίο συζητεί την καταστολή των οικονομικών πόρων των χριστιανικών ομάδων, προτείνει τέσσερα μέτρα. Το ένα είναι να διακοπεί η ξένη χρηματοδότηση που διοχετεύεται στους τουρκικούς δήμους με προγράμματα όπως η αποκατάσταση των εκκλησιών και η ανάπτυξη υποδομών στις πόλεις. Είπε ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να εγκριθεί από κυβερνήτες υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορούσε μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που ονομάζεται «Missionary Psychological Operations». Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία του θεσμού πρότεινε την πρόληψη των χριστιανικών προσηλυτιστικών προσπαθειών στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η διανομή βιβλίων, εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, και υλικό ήχου και βίντεο. Ζήτησε συγκεκριμένες διατάξεις στη νομοθεσία που ρυθμίζει τα έντυπα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να θολώσει τις προσπάθειες των Χριστιανικών ομάδων για τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ του τουρκικού λαού.

Στο Παράρτημα Β, που απαριθμούσε ξένες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στόχευσε τις ακόλουθες ομάδες:

The Orthodox Youth Movement, the St. Sergius Orthodox Theological Institute in Paris, France; Saint Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York; the World Alliance of YMCAs, Paris; Young Women Christian Unions, Paris; Young Men’s Christian Association, UK; Young Women’s Christian Association (YWCA), UK; 2000 and Beyond Movement, UK; Southern Baptist Convention International Mission Board, US; Wycliffe Bible Translators, US; Assemblies of God, US; Campus Crusade for Christ International, US; United Church Board for World Ministries, UK; Scripture Union (SU), UK; the Middle East Council of Churches, Lebanon; and the Pro Oriente Foundation in Austria.