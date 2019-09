Τεράστια πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Τζέντα (VID)

Τεράστιας έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να διακοπεί η κυκλοφορία σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν διευκρινίστηκαν τα αίτια της φωτιάς, ούτε εάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Οι δυνάμεις ασφαλείας του βασιλείου έκλεισαν αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τζέντα (δυτικά) με την ιερή πόλη της Μέκκας και αναπτύχθηκαν σε δρόμους γύρω από τον σταθμό Σουλεϊμανίγια, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια, το οποίο μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονταν στήλες πυκνού μαύρου καπνού που υψώνονταν από τον σταθμό.

Νωρίτερα, η σαουδαραβική γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε μέσω Twitter ότι οι ομάδες της «συνέχιζαν να μάχονται με τις φλόγες».

Σε μια σειρά δικών της αναρτήσεων στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση των υπηρεσιών Υγείας στην Τζέντα προέτρεψε τους πολίτες να «παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους καπνούς» και να «φορούν μάσκες» όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους, εξαιτίας του «κύματος μόλυνσης» που προκαλούν «οι καπνοί και η τέφρα».

Κατά την επιχείρηση σιδηροδρόμων, η φωτιά εκδηλώθηκε "περί τις 12:35" [τοπική ώρα και ώρα Κύπρου]. Προληπτικά και «για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού» τα δρομολόγια της γραμμής υψηλής ταχύτητας Χαραμάιν, τμήμα της οποίας είναι ο σταθμός Σουλεϊμανίγια, «θα ανασταλούν μέχρι νεοτέρας», ανακοίνωσε.

Η γραμμή, χάρη στην οποία μπορεί κανείς να μεταβεί μέσα σε δύο ώρες από την Μέκκα στην Μεδίνα μέσω Τζέντας, φτιάχτηκε για να μεταφέρονται μουσουλμάνοι προσκυνητές, αλλά και απλοί ταξιδιώτες. Εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 από τον βασιλιά Σαλμάν και τέθηκε σε υπηρεσία τον επόμενο μήνα. Η γραμμή, μήκους 450 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται από τις αρχές του βασιλείου ως το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο στην Μέση Ανατολή.

A huge fire escalated on the roof of Al-Haramain high speed train station at #Jeddah, #SaudiArabia

•

Fire fighters are working full power to deal with the situation.

•

No injuries reported. https://t.co/jbbwvQLomk