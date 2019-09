Στη δημοσιότητα έγγραφο με τη συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένες πέντε σελίδες από την τηλεφωνική συνομιλία τον Ιούλιο μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το έγγραφο σε μορφή PDF, να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.

​Ο Τραμπ εμφανίζεται να περηφανεύεται για την δημοσίευση του αντίγραφου σε tweet ρωτώντας αν οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να του «ζητήσουν συγνώμη» «αφού δουν τι είπε στη συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο».

«Πρέπει» πρόσθεσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ήταν «τέλειο τηλεφώνημα» και παραπονούμενος ότι «δεν υπήρξε στο παρελθόν πρόεδρος στην ιστορία της χώρας που έχει αντιμετωπίσει τόσο κακή συμπεριφορά».

​Η έρευνα των κοινοβουλευτικών αρχών συνίσταται στην καταγγελία ανώνυμου πληροφοριοδότη περί τηλεφωνικής επικοινωνίας Τραμπ – Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του να διερευνήσει τον γιο του πρώην Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζο Μπάιντεν, για την κατηγορία της διαφθοράς.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK