Thomas Cook: Συγκίνηση για επιβάτες και πλήρωμα της τελευταίας πτήσης (vid)

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές για τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους, ιδιαίτερα όταν ένα μέλος του πληρώματος προχώρησε σε έναν σύντομο αποχαιρετισμό, τονίζοντας: «Δεν ήταν κάτι που περιμέναμε και δεν ήταν αναγκαίο να γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, ήσασταν σπουδαίοι...».

Δείτε το σχετικό βίντεο

A Thomas Cook crew member gave a tearful speech after passengers banded together so they were paid for their final flight.



Get live reaction to the collapse of #ThomasCook here: https://t.co/JrLvJE9KZ1 pic.twitter.com/amObkOfAxN