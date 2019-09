Με βομβαρδισμούς απάντησε το Ισραήλ στις εκτοξεύσεις ρουκετών από Χαμάς

Σε επιθέσεις κατά θέσεων της Χαμάς προχώρησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λίγο μετά την εκτόξευση ρουκετών από την περιοχή της Γάζας.

Το Ισραήλ έπληξε δύο θέσεις της Χαμάς όπως έκαναν γνωστό οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Γάζας.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών προς την κατεύθυνση της ισραηλινής επικράτειας από τον παλαιστινιακό θύλακα, γνωστοποίησε σήμερα το πρωί το επιτελείο.

"Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 15 θέσεις των τρομοκρατών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων ενός εργοστασίου κατασκευής όπλων, εγκαταστάσεις των ναυτικών δυνάμεων και μια υπόγεια στοά που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις από τη Χαμάς", κατά την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις "θα συνεχίσουν (...) να καθιστούν τη Χαμάς υπεύθυνη για κάθε συμβάν στη Λωρίδα της Γάζας", συνεχίζει το κείμενο.

Σειρήνες της ισραηλινής αεράμυνας που προειδοποιούν για άμεσα πλήγματα με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας ήχησαν χθες βράδυ στην Ασντότ, στο νότιο Ισραήλ, την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Bενιαμίν Νετανιάχου μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δύο ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον παλαιστινιακό θύλακα αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας "Σιδηρούς Θόλος". Διευκρίνισε ότι οι σειρήνες ήχησαν κοντά στην Ασκελόν και στην Ασντότ. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η εσπευσμένη απομάκρυνση του Νετανιάχου από την Ασντότ έγινε λιγότερες από τρεις ώρες αφότου υποσχέθηκε ότι εάν επανεκλεγεί την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει στην προσάρτηση στρατηγικής σημασίας τομέων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας την οργή των Παλαιστινίων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Whatsapp από το κόμμα του, το Λικούντ (δεξιά), ο Νετανιάχου εικονίζεται να επιστρέφει στη σκηνή για να συνεχίσει την ομιλία του μετά το τέλος του συναγερμού, και να διαβεβαιώνει ότι η Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, τρέμει τη νίκη του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 17ης Σεπτεμβρίου.

Τον Αύγουστο, μια σειρά εκτοξεύσεων ρουκετών από τη Γάζα, που ακολουθήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις από ισραηλινά αντίποινα, καθώς και συγκρούσεις στα σύνορα ήγειραν φόβους περί κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς καθώς πλησίαζαν οι εκλογές.

Ο ισραηλινός στρατός και η Χαμάς, ορκισμένοι εχθροί, έχουν εμπλακεί τρεις φορές σε πόλεμο από το 2008.

A number of rockets were fired from #Syria toward #Israel overnight, all failing to hit Israeli territory.



The rockets were launched by Shiite militias operating under the command of the Iranian Quds Force.



We hold the Syrian regime responsible for events taking place in Syria.