Σφοδρή επίθεση Άγκυρας κατά Νετανιάχου για "ρατσιστικές" δεσμεύσεις

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Τσαβούσογλου, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις «παράνομες, αθέμιτες και επιθετικές» προεκλογικές του δεσμεύσεις, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος ενός «ρατσιστικού κράτους απαρτχάιντ».

«Η προεκλογική υπόσχεση του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου, που προσφέρει κάθε είδους παράνομα, αθέμιτα και επιθετικά μηνύματα πριν τις εκλογές, είναι μέρος ενός ρατσιστικού κράτους απαρτχάιντ», είπε με tweet του στα αγγλικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«(Η Τουρκία) θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Παλαιστίνιων αδερφών μας μέχρι τέλους», δήλωσε ο Τσαβούσογλου.

The election promise of Netanyahu, who is giving all kind of illegal, unlawful and aggressive messages before the election, is a racist apartheid state. Will defend rights and interests of our Palestinian brothers&sisters till the end.