Νέα ήττα για Τζόνσον: Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο κατά του no deal

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στη Βουλή των Κοινοτήτων το νομοσχέδιο της αντιπολίτευσης που αποκλείει το Brexit χωρίς συμφωνία.

Υπέρ τάχθηκαν 329 βουλευτές και εναντίον 300, κάτι που σημαίνει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των ανταρτών» ενισχύθηκε κατά μία ψήφο σε σχέση με τη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία για έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας. Της διαδικασίας θα ακολουθήσουν σειρά ψηφοφοριών πάνω σε τροπολογίες.

Λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα, οι βουλευτές καταψήφισαν τροπολογία, η οποία προνοούσε συζήτηση στις 21 Οκτωβρίου είτε για την υπάρχουσα Συμφωνία Αποχώρησης της Τερέζα Μέι είτε για τη νέα συμφωνία που θα συμφωνηθεί με την ΕΕ. Οι ψήφοι υπέρ ήταν 65, ενώ την τροπολογία καταψήφισαν 495.

Με το πέρας της αποψινής διαδικασίας το νομοσχέδιο θα σταλεί στη Βουλή των Λόρδων όπου θα συζητηθεί έως την Παρασκευή το απόγευμα το αργότερο, πριν επιστρέψει στους βουλευτές για την οριστική έγκριση.

Πρόκειται για μια νέα κοινοβουλευτική νίκη των βουλευτών, οι οποίοι είχαν θέσει ως στόχο να ψηφίσουν μέχρι το τέλος της σημερινής διαδικασίας το νομοσχέδιο επί της αρχής, καθώς και επί πιθανών τροπολογιών, ώστε να μεταφερθεί προς συζήτηση και ψήφιση αύριο και μεθαύριο στη Βουλή των Λόρδων. Μετά θα επιστρέψει στους βουλευτές για οριστική έγκριση το βράδυ της Παρασκευής ή τη Δευτέρα.

Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, αναμένεται ότι ο πρωθυπουργός Τζόνσον θα υποβάλει πρόταση διενέργειας πρόωρων εκλογών στις 15 Οκτωβρίου. Την υποβολή της πρότασης θα ακολουθήσει συζήτηση και ψηφοφορία, όπου θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των βουλευτών.

Οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνύσει ότι δε θα στηρίξουν απόψε την πρόταση του πρωθυπουργού, αλλά έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνουν αμέσως μετά την οριστική υπερψήφιση του νομοσχεδίου, δηλαδή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Κόρμπιν. Ο ηγέτης των Εργατικών προκάλεσε τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει τα σχέδιά του για μια συμφωνία με την ΕΕ, με τον πρωθυπουργό να απαντά καλώντας τον κ. Κόρμπιν να αποδεχθεί τις εκλογές στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο κ. Τζόνσον δέχεται έντονη κριτική για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης φάνηκε να αποκαλεί τον Τζέρεμι Κόρμπιν «γυναικούλα», όπως επίσης «χλωριωμένη κότα», προσβλητικός χαρακτηρισμός που παραπέμπει στη διαρκή κομματική αντιπαράθεση για την πιθανή εισαγωγή στη Βρετανία χλωριωμένων κοτόπουλων από τις ΗΠΑ σε περίπτωση άτακτου Brexit.

Ο πρωθυπουργός εγκαλείται επίσης για τη χρήση της λέξης «σκ...ά», επικαλούμενος φράση μέλους της σκιώδους κυβέρνησης των Εργατικών.

