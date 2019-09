Βρετανικός Τύπος: «O Τζόνσον έχασε τον έλεγχο του Brexit»

Στην πρωτοφανή ήττα του Μπόρις Τζόνσον και την πρόθεσή του να προχωρήσει σε προκήρυξη εκλογών εστιάζουν τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία στη Βουλή με την οποία η αντιπολίτευση ανέλαβε τον έλεγχο.

«Ο πρωθυπουργός έχασε την ιστορική ψηφοφορία» γράφουν οι Times σημειώνοντας ότι ο Τζόνσον «έχασε τον έλεγχο του Brexit».

Για «εξευτελισμό» του Τζόνσον «καθώς οι αντάρτες των Τόρις του γύρισαν την πλάτη» γράφει ο Guardian.

Στην απαίτηση εκλογών από τον Βρετανό πρωθυπουργό επικεντρώνεται η Telegraph χωρίς να κάνει αναφορά στην ιστορική ήττα αλλά αρκούμενη απλά στην παράθεση του αποτελέσματος της βραδυνής ψηφοφορίας.

«Συντρίμμια» η στρατηγική του Τζόνσον για το Brexit γράφουν οι Financial Times.

Στην προοπτική πρόωρων εκλογών εστιάζει η Daily Mail επιλέγοντας για κεντρικό τίτλο τη φράση «τώρα εσύ αποφασίζεις Βρετανία».

Επικριτική για τους «αντάρτες» βουλευτές η Daily Express που επιλέγει για τίτλο τη φράση «το Κοινοβούλιο παραδόθηκε στην ΕΕ».

Πηγή: Πρώτο Θέμα

