Καλιφόρνια: 8 νεκροί και 26 αγνοούμενοι ο απολογισμός της πυρκαγιάς σε πλοίο

Τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν χθες Δευτέρα και άλλα τέσσερα εντοπίστηκαν στον βυθό μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο που μετέφερε δύτες και είχε αγκυροβολήσει για να διανυκτερεύσει στα ανοικτά νησιού στη νότια Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ο Μπιλ Μπράουν, ο σερίφης της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.

Στο πλοίο επέβαιναν σχεδόν 40 άνθρωποι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Μπράουν. Η τύχη τουλάχιστον 26 ανθρώπων, που επέβαιναν στο πλοίο τουρισμού μήκους 23 μέτρων Conception όταν ξέσπασε η φωτιά, τα ξημερώματα, αγνοείτο 12 ώρες μετά την τραγωδία και ελάχιστες πιθανότητες θεωρείται ότι υπάρχουν να βρεθούν ζωντανοί.

Η φωτιά ξέσπασε στις 03:15 [13:15 ώρα Ελλάδας], ενώ το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο σε μικρή απόσταση από το νησί Σάντα Κρους, σύμφωνα με την ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Πέντε μέλη του πληρώματος έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, ενώ οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνταν σε κουκέτες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το σκάφος, τα τελευταία χρόνια μετέφερε συνήθως λάτρες των καταδύσεων, βυθίστηκε καθώς πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά το πρωί, ανέφερε η ακτοφυλακή. Το κουφάρι του βρίσκεται σε βάθος περίπου είκοσι μέτρων και σε απόσταση περίπου είκοσι μέτρων από το νησί.

Ανασύρθηκαν τα πτώματα δύο ανδρών και δυο γυναικών, που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, διευκρίνισε ο σερίφης Μπράουν.

Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν 39 άνθρωποι, έξι μέλη πληρώματος και 33 επιβάτες.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν απόσπασμα του σήματος κινδύνου που εξέπεμψε μέλος του πληρώματος. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», έλεγε απελπισμένος ο ναυτικός στον συνομιλητή του στον ασύρματο, ενώ το στέλεχος της ακτοφυλακής επέμενε να ρωτά αν οι επιβάτες μπορούσαν να βγουν από το σκάφος και εάν το πλήρωμα διέθετε πυροσβεστήρες για να σβήσει τις φλόγες. Οι απαντήσεις δεν ακούγονται ευκρινώς.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει δημόσια καμία υπόθεση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Διενεργείται έρευνα από το γραφείο του σερίφη και τις λιμενικές αρχές.

Το Conception, που ναυπηγήθηκε το 1981, είχε αποπλεύσει από τη Σάντα Μπάρμπαρα το πρωί του Σαββάτου μεταφέροντας δύτες για μια εξόρμηση σε κοντινά νησιά, πολυσύχναστη τουριστική περιοχή.

