Φλέγεται πλοίο στην Καλιφόρνια - Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς (pics)

Πλοίο στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια τυλίχθηκε στις φλόγες με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Το πυροσβεστικό τμήμα της κομητείας Βεντούρα δήλωσε τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 34 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω πυρκαγιάς σε πλοίο.

Πριν από την ανακοίνωση, η τοπική ακτοφυλακή έκανε γνωστό ότι είχε σπεύσει να συνδράμει μετά από συναγερμό σε πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια.

«Το Λιμενικό Σώμα έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρησης διάσωσης μαζί με τη συνδρομή από τοπικούς φορείς για να βοηθήσουν περισσότερα από 30 άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο σε ένα πλοίο μήκους 75 ποδιών (22.86 μέτρα) κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ», ανέφερε το πρακτορείο μέσω του Twitter.

​Μετά το δυστύχημα η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Ροζάν Τελέζ ανέρτησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που φέρεται να είναι από το φλεγόμενο πλοίο.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd