Σαρώνει τις Μπαχάμες ο τυφώνας Dorian-Nεκρό 8χρονο αγόρι (vids)

Ένα αγόρι ηλικίας 8 ετών είναι το πρώτο θύμα του τυφώνα Dorian που σαρώνει τις Μπαχάμες και απειλεί ένα μεγάλο κομμάτι των δυτικών ακτών των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει ο Guardian επικαλούμενο την ιστοσελίδα Eyewitness News την δυσάρεστη ειδήση ανακοίνωσε η γιαγιά του μικρού αγοριού. Την ίδια ενημέρωσε η μητέρα του 8χρονου που τον βρήκε νεκρό στα νησιά Αμπάκο όπου ζούσαν ενώ την ίδια ώρα αγνοείται και η αδελφή του.

Ενδεικτική του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στις Μπαχάμες είναι η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Instagram στην οποία σημειώνει ότι «αντιμετωπίζουμε έναν τυφώνα που δεν έχουμε ξαναδεί στις Μπαχάμες. Παρακαλώ προσευχηθείτε για εμάς».

Ο ισχυρότατος τυφώνας κατευθύνεται πλέον προς τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, καλύποντας πέντε μίλια απόσταση κάθε ώρα. Φλόριντα, Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς ετοιμάζονται να κλείσουν τα λιμάνια τους, να ακυρώσουν εκατοντάδες πτήσεις και να εκκενώσουν παράκτιες περιοχές, προκειμένου να αποφύγουν ανθρώπινες απώλειες.

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης στη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι οι σταθμοί διοδίων θα παραμείνουν κλειστοί, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποχώρηση των οχημάτων σε περίπτωση που δοθεί διαταγή για άμεση εκκένωση στους κατοίκους.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Palm Beach County ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία του τη Δευτέρα. Ωστόσο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο Μελβούρνης δεν θα κλείσει όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, αλλά θα εκτιμηθεί η κατάσταση για τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Ήδη ένας ικανός αριθμός πτήσεων έχει ακυρωθεί για τη Δευτέρα και αναμένεται νέα ανακοίνωση για τις επόμενες ώρες και μέρες.

Το λιμάνι Canaveral διέκοψε την εμπορική του κίνηση από το Σάββατο και το λιμάνι του Μαϊάμι έκλεισε για όλη την κυκλοφορία πλοίων από την Κυριακή.

Η δε Νότια Καρολίνα, ετοιμάζεται την Τρίτη για γενική και υποχρεωτική εκκένωση των παράκτιων περιοχών, μετά από διαταγή του κυβερνήτη.

O Dorian καλύπτει πέντε μίλια απόσταση την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα 24ωρο θα έχει καλύψει μία απόσταση 120 μιλίων προς τις ακτές των ΗΠΑ. Από σήμερα, ωστόσο, προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εξασθενεί. Για σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται να πέσει σε κατηγορία 4. Ο τυφώνας δεν θα κατευθυνθεί, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, προς την ενδοχώρα στη Φλόριντα, θα επηρεάσει ωστόσο, σε επίπεδο κατηγορίας 4, τις ακτές του Παλμ Μπιτς και του Μαϊάμι. Το κύριο μέτωπο της καταιγίδας θα μείνει στη θάλασσα και θα κατευθυνθεί την Τρίτη, εξασθενημένος σε επίπεδο 3, παράλληλα με τις ακτές της Μελβούρνης και του Ορλάντο. Την Τετάρτη, θα συνεχίσει την πορεία του ως κατηγορία 3 προς το Τζάκσονβιλ και από την Πέμπτη, πέφτοντας σε κατηγορία 2, θα αρχίσει να επηρεάζει την Τζόρτζια. Την Παρασκευή θα έχει εξασθενήσει σε κατηγορία 1, ωστόσο θα πέσει πάνω στο ακρωτήριο Hatteras, στη Νότια Καρολίνα.

Η εξασθένηση σε κατηγορία 1 δεν σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι ήπια. Κάθε άλλο, καθώς προβλέπονται άνεμοι με ταχύτητες που θα αγγίζουν τα 100 μίλια την ώρα. Αυτό που περιμένουν οι μετεωρολόγοι, είναι ο τυφώνας να κινηθεί στη θάλασσα, ανοιχτά των ακτών, επηρεάζοντας τις παράκτιες περιοχές σε Φλόριντα, Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα, με τα άκρα του.

Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις στη Φλόριντα για τη Δευτέρα

Παρ' ότι ο κύριος όγκος του τυφώνα θα περάσει από τη θάλασσα, «ξύνοντας» στην ουσία τις αμερικανικές ακτές, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα. Για τον λόγο αυτό, ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις για τη Δευτέρα στη Φλόριντα, καθώς το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως ασταθές και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, ακόμη και για την πορεία του.

WATCH: the Consul General in Atlanta gave us this video showing the devastation of #HurricaneDorian in the Bahamas already. She has been getting constant updates from loved ones @cbs46 pic.twitter.com/bTz6AGSV2j