ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ντόριαν απειλεί τις Μπαχάμες (vids)

Ο τυφώνας Ντόριαν, που πλέον είναι στην κατηγορία 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλησιάζει σήμερα (1/9) εξαιρετικά απειλητικά τις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να μην πλήξει τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, νωρίς το πρωί ο Ντόριαν και οι άνεμοί του κινούνταν με ταχύτητα έως 240 χλμ. την ώρα για να φθάσουν στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος εντός της ημέρας.

Στη συνέχεια, ο Ντόριαν αναμένεται να προσεγγίσει την ανατολική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ποια σφοδρότητα θα πλήξει το "Sunshine State", όπως είναι το προσωνύμιο της πολιτείας, μετά την αλλαγή πορείας του τυφώνα.

"Κινείται συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα και η Βόρεια Καρολίνα πιθανόν θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή στα μέσα της προσεχούς εβδομάδας.

A close-up look at Hurricane #Dorian today as it tracks northwestward north of Hispaniola and east of the southeastern Bahamas courtesy of 1-minute #GOESEast visible and infrared imagery. pic.twitter.com/Hd8BQNzsOm