Ινδία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από εκρήξεις σε εργοστάσιο χημικών

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν από αλλεπάλληλες εκρήξεις σε ένα χημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας, όπως έγινε γνωστό από νοσοκομειακές και αστυνομικές πηγές.

Ένας αξιωματούχος στο νοσοκομείο της υποπεριφέρειας Σιρπούρ είπε ότι 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις εκρήξεις. "Κάναμε εισαγωγή σε περίπου 37 τραυματίες ενώ στείλαμε σε άλλα νοσοκομεία άλλους 12 ασθενείς", είπε ο Ντ.Ν. Βαγκ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 9.30 το πρωί, τοπική ώρα. Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το εργοστάσιο.

Αρχικά εξερράγη μια δεξαμενή χωρητικότητας 200 λίτρων, μετά η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε άλλα τμήματα του εργοστασίου και ακολούθησαν και άλλες εκρήξεις, είπε ο αστυνομικός Σαντζάι Αχίρε.

10 dead, 22 injured in chemical factory explosion near #Maharashtra`s Shirpur; at least 70 trapped, Dhule#shirpurblast #Dhule pic.twitter.com/GFGcj0jZi5