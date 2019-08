Τουρκία: Ποιο είναι το μαχητικό 5ης γενιάς που θα αντικαταστήσει τα F16;

Έτοιμη να βοηθήσει την Άγκυρα στην κατασκευή του μαχητικού πέμπτης γενιάς ΤF – X, δήλωσε η Μόσχα. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ώρα οι δυο χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις για την παράδοση των ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών SU – 57 και SU – 35 στην Τουρκία. Παράλληλα, βρισκόμαστε στο στάδιο των παραδόσεων προς την Τουρκία των ρωσικών συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας S-400.

Το νέο τουρκικό αεροσκάφος TAI TF-X, θα κατασκευάζεται από την Τουρκική Αεροπορική και Διαστημική Βιομηχανία.

Το νέο αυτό μαχητικό, προοριζόταν για να αντικαταστήσει τον τουρκικό στόλο των F-16 και να λειτουργήσει στο πλευρό των F-35. Ωστόσο, τον περασμένο Ιούλιο, οι ΗΠΑ, ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400.

Τι προδιαγραφές θα έχει το TF-X;

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik, πρόκειται για μονοθέσιο, δικινητήριο αεροπλάνο. Θα είναι σε θέση να φτάσει τη μέγιστη ταχύτητα των 1,8 Mach - δηλαδή 2.223 χιλιόμετρα την ώρα - και να πετάξει σε μέγιστο ύψος σχεδόν 17 χιλιομέτρων.

Η εμβέλειά του θα είναι 1.100 χιλιόμετρα, αρκετά για μια χώρα με μέγεθος όπως η Τουρκία. Το ίδιο το αεροσκάφος θα έχει μήκος 21 μέτρα, ύψος έξι μέτρων και πλάτος 14 μέτρων.

Το TAI TF-X θα διαθέτει τεχνολογία stealth, σύγχρονους αισθητήρες και την ικανότητα αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού πολέμου. Θα διαθέτει επίσης προηγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ AESA, εξοπλισμό ταυτοποίησης και ηλεκτρο-οπτικό σύστημα στόχευσης, καθώς και σύγχρονο πιλοτήριο.

Μέσα στην καμπίνα θα υπάρχει σύστημα φωνητικής εντολής. Το αεροσκάφος θα διαθέτει επίσης δίκτυα που θα καθιστούν δυνατή τη διαχείριση δύο στρατιωτικών drone Anka, τα οποία επίσης κατασκευάζονται από την Τουρκική Αεροπορική και Διαστημική Βιομηχανία.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα όπλα με τα οποία θα εξοπλιστεί το μαχητικό είναι λιγοστές, ωστόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Air Show του Παρισιού, ο εκτελεστικός διευθυντής της TAI Τεμέλ Κοτίλ δήλωσε ότι το TF-X θα οπλισθεί με το βλήμα Meteor τύπου BVR. Πρόκειται για βλήμα αέρος – αέρος το οποίο διαθέτει εμβέλεια άνω των 37 χιλιομέτρων.

Κατά τη διάρκεια του Air Show του Παρισιού, το βλήμα εκτέθηκε στο πλάι του μοντέλου κλίμακας του μελλοντικού στρατιωτικού αεροσκάφους μαζί με άλλα όπλα, όπως ο πύραυλος αέρος - εδάφους Air Spear και ένας προηγμένος πύραυλος αέρος – αέρος μικρού βεληνεκούς. Υπήρχαν επίσης ορισμένα τουρκικά όπλα. Ακριβώς αυτά τα μοντέλα θα είναι μέρος των πυρομαχικών του TF-X.

