Τι διημείφθη μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν για τα SU-57

Μια άκρως αποκαλυπτική στιχομυθία σχετικά με την αγορά ρωσικών αεροσκαφών από την Τουρκία έλαβε χώρα ανάμεσα σε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο ηγετών.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε το ταξίδι του στη Μόσχα και μαζί με τον Ρώσο ομόλογό του επισκέφθηκε την έκθεση αεροναυπηγικής όπου και είχαν τον εξής διάλογο:

Ερντογάν: Αυτό είναι το Su-57; Πετάει;

Πούτιν: Θα το δεις σε λίγο.

Ερντογάν: Από αυτά θα πάρουμε;

Πούτιν: Μπορείτε να πάρετε.

Στη συνέχεια δυο ηγέτες φωτογραφήθηκαν μπροστά στο ρωσικό μαχητικό SU-57 και συνομίλησαν με τους Ρώσους πιλότους.

