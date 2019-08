Πίσω απ' τις κάμερες: Το επίμαχο βίντεο με το πόδι του Τζόνσον στο τραπέζι

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία απ' την συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Γάλλο ομόλογό του.

Στην εν λόγω φωτογραφία που διένειμε το Pool της Γαλλικής προεδρίας και μέσω του Associated Press σε όλο τον κόσμο, ο βρετανός πρωθυπουργός εικονίζεται να συνομιλεί χαριεντιζόμενος με τον Γάλλο πρόεδρο για το επικείμενο brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μπορεί να χρειάστηκε σχεδόν έναν μήνα για να κάνει το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, όμως φαίνεται ότι αισθάνθηκε αμέσως σαν στο σπίτι του μόλις μπήκε στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, αφού δεν δίστασε να απλώσει τα... πόδια του στα έπιπλα.

Αρχικά ο Μπόρις Τζόνσον είναι... κόσμιος και κάθεται απέναντι από τον Γάλλο πρέοδρο συνομιλώντας μπροστά στο πλήθος των φωτογράφων που καλύπτουν τη συνάντηση.

Ο Τζόνσον, που ουδέποτε ντράπηκε να κάνει τον γελωτοποιό κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας του, αστειεύτηκε με τις κάμερες και ακούμπησε για λίγα δευτερόλεπτα το πόδι του στο τραπεζάκι του καφέ που βρισκόταν ανάμεσα στις πολυθρόνες όπου καθόταν ο ίδιο και ο οικοδέσποτης του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια χαιρέτισε με ένα νεύμα τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο... άξεστος Βρετανός έχει βάλει το πόδι του άγαρμπα επάνω στο τραπεζάκι που τον χωρίζει από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: iefimerida.gr

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4