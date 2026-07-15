Πρόσωπο με πρόσωπο με την πυρκαγιά... Μια αμαξοστοιχία περνά μέσα από τις φλόγες σε βίντεο με πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Άρμστρονγκ στον Βόρειο Οντάριο του Καναδά.

Η πυρκαγιά εξαπλωνόταν ραγδαία, και οι μηχανοδηγοί αντίκρισαν τη φωτιά λίγα μέτρα δίπλα τους, με το βίντεο να δείχνει τις φλόγες να περιβάλλουν την αμαξοστοιχία.

Τα τρομακτικά πλάνα δείχνουν τις φλόγες της δασικής πυρκαγιάς να «καταπίνουν» τις σιδηροδρομικές γραμμές και να περιβάλλουν την αμαξοστοιχία. Οι μηχανοδηγοί πάντως δεν κινδύνεψαν.

Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων το τελευταίο 24ωρο, ενώ άλλες έχουν διασχίσει τα διεθνή σύνορα από τη Μινεσότα προς τον Καναδά.

Views from train engineers near Armstrong, Ontario, Canada, as wildfires continue to push across the province.



Multiple fires have ran 20+ miles in the last 24 hours, and others have crossed the international border from Minnesota into Canada. pic.twitter.com/ZcHFJS8c0P — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 15, 2026

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Πηγή: skai.gr