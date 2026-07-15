Ο Ροδρίγο Λοντόνιο, γνωστός ως «Τιμοσένκο» και πρώην ηγέτης της αντάρτικης οργάνωσης Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), προειδοποίησε ότι τα «μηνύματα μίσους» ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της βίας στη χώρα, μετά τις δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο Λοντόνιο εξέφρασε την ανησυχία του για το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται στηνΚολομβία, μετά τις απειλές του νέου προέδρου ότι θα τον φυλακίσει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Λοντόνιο ανέφερε ακόμη ότι ηγετικά στελέχη της πρώην οργάνωσης ανταρτών, που πλέον έχει διαλυθεί, απηύθυναν επιστολή στον Ντε λα Εσπριέγια, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, με την οποία αναγνώρισαν την πρόσφατη εκλογική νίκη του και τον κάλεσαν σε διάλογο για να «τιμηθεί» η συμφωνία ειρήνης του 2016.

Πηγή: ΑΠΕ