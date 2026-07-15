Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

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Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.