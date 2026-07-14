Οι αρχές του Λιβάνου συνέλαβαν ένα πρόσωπο που διατηρεί στενές σχέσεις με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ και κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ανέφερε σήμερα μια δικαστική πηγή.

«Ένας πράκτορας στην υπηρεσία του Ισραήλ συνελήφθη στη Βηρυτό», είπε αυτός ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι παρέδωσε στο Ισραήλ «αναλυτικές λεπτομέρειες που οδήγησαν στη δολοφονία στελεχών της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και τεσσάρων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας».

Ο ύποπτος διατηρούσε «πολύ στενές σχέσεις» με τη Χεζμπολάχ, γεγονός που του επέτρεψε να αποκτήσει πρόσβαση σε «ευρεία γκάμα πληροφοριών», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει στο Ιράκ και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο.

Ο συλληφθείς κατάγεται από τον νότιο Λίβανο και είναι παντρεμένος με Ιρακινή, για αυτό και ταξίδευε τακτικά στο Ιράκ, όμως στη συνέχεια πήγαινε στην Τουρκία «για να συναντηθεί με αξιωματικούς και πράκτορες που συνδέονται με την ισραηλινή Μοσάντ», σύμφωνα πάντα με την πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Παρείχε στους Ισραηλινούς πληροφορίες για «δυνητικούς στόχους» και συνέλεγε στοιχεία για αυτούς ώστε στη συνέχεια να μπουν στο στόχαστρο.

Η πηγή δεν διευκρίνισε ποια στελέχη της Χεζμπολάχ και πότε δολοφονήθηκαν με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο συλληφθείς.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά την έναρξη του πρώτου πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023 και στη συνέχεια μετά τις 2 Μαρτίου φέτος. Οι επιχειρήσεις αυτές οδήγησαν στη δολοφονία πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα, τον Σεπτέμβριο του 2024. Τον Οκτώβριο του 2025 μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές του Λιβάνου είχαν συλλάβει 32 πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν ένοχα για παροχή πληροφοριών στο Ισραήλ σχετικά με την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος είναι επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες και κάθε επαφή με τη γειτονική χώρα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Πριν από τους δύο πολέμους, δεκάδες άνθρωποι είχαν συλληφθεί και κατηγορηθεί για συνεργασία με το Ισραήλ – πολλοί είχαν στρατολογηθεί μέσω του διαδικτύου μετά την οικονομική κρίση του 2019. Ορισμένοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως και 25 ετών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ