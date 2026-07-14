Έξι άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις πυρκαγιές που καίνε το Φοντενεμπλό, το κάποτε βασιλικό δάσος και πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου για το Παρίσι.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας εθελοντής πυροσβέστης που ομολόγησε τις πράξεις του, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Εκτός από τον εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «έβαλε φωτιά σε χαμόκλαδα χρησιμοποιώντας βενζίνη και έναν αναπτήρα», άλλος ένας ύποπτος ομολόγησε ότι «έβαλε φωτιά κατά λάθος, πετώντας ένα τσιγάρο» σε άλλο σημείο, απ’ όπου ξεκίνησε μια δεύτερη εστία, ανέφερε η εισαγγελέας του Φοντενεμπλό Ντιαν Νγκομσίκ.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ