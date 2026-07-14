Μια παγκόσμια πρωτιά στον σύγχρονο πόλεμο ανακοίνωσε η Ουκρανία, γνωστοποιώντας ότι πραγματοποίησε την πρώτη, όπως υποστηρίζει, πολεμική αποστολή κατά την οποία οπλισμένο μη επανδρωμένο χερσαίο όχημα μεταφέρθηκε δια θαλάσσης με μη επανδρωμένη πλατφόρμα, αποβιβάστηκε σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή και χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το RBC-Ukraine, επικαλούμενο την εταιρεία DevDroid, το έως τώρα άγνωστο στο κοινό μη επανδρωμένο χερσαίο όχημα (UGV) είναι εξοπλισμένο με τον τηλεχειριζόμενο οπλικό σταθμό Wolly 7.62.

Το σύστημα βασίζεται σε πολυβόλο τύπου PKM και έχει σχεδιαστεί για αποστολές μάχης και αναγνώρισης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Μέσω του συστήματος τηλεχειρισμού, ο χειριστής μπορεί να παρακολουθεί το πεδίο της μάχης και να ανοίγει πυρ από ασφαλή απόσταση.

Το πολυβόλο KT-7.62 που είναι τοποθετημένο στον πυργίσκο έχει, σύμφωνα με την εταιρεία, επιχειρησιακή εμβέλεια έως και 1.000 μέτρα.

Η DevDroid αναφέρει ακόμη ότι το σύστημα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την υποβοήθηση του χειριστή στον εντοπισμό στόχων κατά τη διάρκεια των βολών. Βασικές αποστολές του είναι η απομακρυσμένη επιτήρηση του πεδίου επιχειρήσεων και η προσβολή άοπλων ή εκτεθειμένων στόχων.

No soldiers. Just machines.



Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

Το ρομποτικό όχημα μεταφέρθηκε στις προσωρινά κατεχόμενες ακτές της χερσονήσου Κίνμπερν (Kinburn Spit), στην περιφέρεια Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, πάνω σε μη επανδρωμένη θαλάσσια πλατφόρμα. Αφού αποβιβάστηκε στην ακτή, συμμετείχε σε πολεμική επιχείρηση.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του συνταγματάρχη Όλεχ Μακούχα, διοικητή της 123ης Ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας, και του ταγματάρχη Ντένις Χίπικ, διοικητή του 1ου Τάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της ίδιας ταξιαρχίας.

«Πρόκειται για την πρώτη γνωστή σε εμάς πολεμική αποστολή αυτού του είδους παγκοσμίως. Ένα μη επανδρωμένο χερσαίο όχημα μεταφέρθηκε με μη επανδρωμένη θαλάσσια πλατφόρμα σε ακτή που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του εχθρού, αποβιβάστηκε σε κατεχόμενο έδαφος της πατρίδας μας και εκτέλεσε πολεμική αποστολή», ανέφερε η ταξιαρχία.

Σύμφωνα με την ουκρανική μονάδα, η χρήση του μη επανδρωμένου σκάφους και του ρομποτικού οχήματος επέτρεψε την ανάπτυξη εξοπλισμού σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη παράκτια περιοχή, όπου η αποστολή στρατιωτών θα συνεπαγόταν πολύ υψηλό κίνδυνο απωλειών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη επιχείρηση ουκρανικό μη επανδρωμένο χερσαίο σύστημα μάχης, επίσης εξοπλισμένο με πολυβόλο, συνέβαλε στην απόκρουση ρωσικής επίθεσης σε θέση της πρώτης γραμμής.

Όπως είχε γίνει γνωστό, το σύστημα εντόπισε και κατέστρεψε αρχικά δύο ρωσικά drones που βρίσκονταν σε θέση αναμονής κοντά σε δρόμο που οδηγούσε στις ουκρανικές θέσεις. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον Ρώσων στρατιωτών που πλησίαζαν την περιοχή.