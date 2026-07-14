Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Αζοφική Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας λόγο για τρομοκρατικές ενέργειες.

«Αυτό που κάνει το ουκρανικό καθεστώς ξεπερνά ακόμη και την πειρατεία. Οι πειρατές, τουλάχιστον, λεηλατούν και κρατούν τα λάφυρα για τον εαυτό τους. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αυτό δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους ούτε κανέναν άλλον - ο στόχος είναι απλώς να προκαλέσουν ζημιά και να εκφοβίσουν. Είναι τρομοκρατία, και τίποτε άλλο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Συμπλήρωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις εξαγωγές τροφίμων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις αφρικανικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ