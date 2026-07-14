Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου, πολεμικά πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν επίσκεψη στο λιμάνι της Λαττάκειας, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και γεωπολιτικές προεκτάσεις για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που φιλοξένησε η Τουρκία, στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία της Άγκυρας με τη νέα κυβέρνηση της Δαμασκού.

Στήριξη της Συρίας και μήνυμα στην Ανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με την ανάλυση της Jerusalem Post, η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στη Λαττάκεια δεν αποτελεί απλώς μια επίσκεψη καλής θέλησης, αλλά αποτυπώνει την πρόθεση της Άγκυρας να στηρίξει και τη θαλάσσια διάσταση της νέας συριακής κυβέρνησης.

Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τις ναυτικές της δυνατότητες την τελευταία δεκαετία, προβάλλοντας το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», μέσω του οποίου διεκδικεί αυξημένη επιρροή σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφορές στην Κύπρο και τους υδρογονάνθρακες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της τουρκικής Daily Sabah, σύμφωνα με την οποία η Λαττάκεια αποτελεί σημαντικό κόμβο για τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τη συνεργασία Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή και επιδιώκει, όπως αναφέρει, να «υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Η Συρία επιδιώκει επανασύσταση του Πολεμικού Ναυτικού

Η επίσκεψη έρχεται μετά την καταστροφή μεγάλου μέρους του συριακού στόλου από ισραηλινές επιθέσεις, όταν κατέρρευσε το καθεστώς Άσαντ.

Ωστόσο, με τη νέα κυβέρνηση να απολαμβάνει πλέον στήριξη από τις ΗΠΑ και αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ, εκτιμάται ότι η Δαμασκός θα επιδιώξει την ανασυγκρότηση των ναυτικών της δυνάμεων.

Παράλληλα, η Συρία εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην αξιοποίηση των υπεράκτιων ενεργειακών της κοιτασμάτων, με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς, όπως η Chevron και η Total, να εξετάζουν επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Ενισχύεται και η ναυτική συνεργασία Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να ενισχύει τις ναυτικές του δυνατότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω κοινών ασκήσεων και επιχειρησιακού συντονισμού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η τουρκική παρουσία στη Λαττάκεια αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε πεδίο αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, με την Τουρκία, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία να ενισχύουν σταδιακά τη ναυτική τους παρουσία στην περιοχή.