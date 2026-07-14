Ένα φρικιαστικό περιστατικό συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη (14/7) οι εισαγγελικές Αρχές του Βερολίνου, ένας 68χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε 14 γυναίκες τις οποίες είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογών γνωριμιών και ότι βιντεοσκόπησε τις ειδεχθείς πράξεις του.

Η εισαγγελία του Βερολίνου απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του 68χρονου για υποψία τέλεσης πολλαπλών βιασμών και σοβαρής σωματικής βλάβης. Η υπόθεση αφορά 22 περιστατικά και 14 θύματα – ωστόσο, οι ανακριτές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενδέχεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά πολύ περισσότερες γυναίκες και δεν αποκλείεται η άσκηση περαιτέρω διώξεων.

Οι υποθέσεις φέρονται να έλαβαν χώρα στο Βερολίνο μεταξύ του 2016 και του 2022. Κανένα από τα θύματα δεν είχε καμία ανάμνηση των φερόμενων πράξεων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του υπόπτου και κατάσχεσε συσκευή USB που περιείχαν «πολλά βίντεο σεξουαλικών αδικημάτων», ανέφεραν.

«Ο κατηγορούμενος φέρεται να νάρκωσε τις γυναίκες με υπνωτικά χάπια σε συνδυασμό με αλκοόλ και στη συνέχεια τις βίασε», υποστήριξε ακόμα η εισαγγελία του Βερολίνου στην ανακοίνωσή της.

«Φέρεται να είχε γνωρίσει τις γυναίκες προηγουμένως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών», προσέθεσε.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 58 γυναίκες τις οποίες ο 68χρονος ενδέχεται να είχε κακοποιήσει, ενώ οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί μέχρι στιγμής αφορούν 22 περιστατικά βιασμού σε βάρος 14 γυναικών.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση από την αστυνομία του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, η οποία ερευνούσε παρόμοια εγκλήματα που είχε διαπράξει άλλος άνδρας, ο οποίος πλέον έχει πεθάνει.

Το εν λόγω άτομο επικοινωνούσε με τον 68χρονο. Η αστυνομία του Βερολίνου πραγματοποίησε την πρώτη έφοδο στο διαμέρισμα του ύποπτου τον Μάρτιο του 2025, όταν ανακάλυψε τα βίντεο των επιθέσεων.

Μετά από δεύτερη έρευνα τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και έκτοτε βρίσκεται σε προδικαστική κράτηση, ανέφεραν.

Εκτός από τα 14 θύματα, για τις υποθέσεις των οποίων έχει πλέον απαγγελθεί κατηγορία, διεξάγεται έρευνα για 30 ακόμη γυναίκες. Σε τρεις άλλες υποθέσεις δεν προέκυψε επαρκής υποψία για διάπραξη αδικήματος, μια υπόθεση σταμάτησε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για «άσκηση βίας», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, ενώ 10 γυναίκες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι έρευνες σχετικά με τα άλλα πιθανά θύματα συνεχίζονται, ανέφεραν ακόμα οι εισαγγελείς.

Πρόσφατα, η Δικαιοσύνη του Βερολίνου ασχολήθηκε και με άλλες υποθέσεις βιασμού θυμάτων που είχαν υποστεί νάρκωση. Έξι μήνες μετά τη δεύτερη καταδίκη του για βιασμό, ένας άνδρας που σήμερα είναι 39 ετών πρόκειται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου και σε αυτή τη νέα υπόθεση, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποίησε νεαρές γυναίκες αφού τους χορήγησε εν αγνοία τους ισχυρά ναρκωτικά και να βιντεοσκόπησε τις πράξεις του.

Πηγή: ΕΡΤ