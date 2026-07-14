Το δικό του μήνυμα άφησε στον ουρανό ένας νεαρός πιλότος στη Βρετανία, σχηματίζοντας με την πορεία του αεροσκάφους τη φράση «I’m bored» –«Βαριέμαι»– κατά τη διάρκεια πολύωρης δοκιμαστικής πτήσης.

Το σχέδιο καταγράφηκε από την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 πάνω από τις εκβολές του ποταμού Ντι, κοντά στα σύνορα Αγγλίας και Ουαλίας, και έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk, με διακριτικό G-RVNA, είχε απογειωθεί το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου από το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ για προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου δύο ωρών. Είχε προηγηθεί αντικατάσταση κυλίνδρου του κινητήρα και έπρεπε να επιβεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος λειτουργούσε κανονικά.

Η εταιρεία Ravenair, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος, επιβεβαίωσε ότι στο πιλοτήριο βρισκόταν εκπαιδευτής πτήσεων ηλικίας περίπου 20 ετών. Σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων της εταιρείας, Γουέιν Μπάρετ, η πτήση ήταν απολύτως νόμιμη και οι τεχνικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιδέξιους τους χειρισμούς του πιλότου, καθώς η αποτύπωση των γραμμάτων απαιτούσε μεγάλη συγκέντρωση και ακρίβεια. Όπως σημείωσε, παρά το μήνυμα περί… ανίας, ο χειριστής μόνο βαριεστημένος δεν θα μπορούσε να είναι κατά τη διάρκεια των ελιγμών.

Πηγή: ΕΡΤ