Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να αποκαταστήσουν την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες άρχισαν και πάλι να αντιπαρατίθενται σχετικά με τη διαχείριση αυτής της στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσιας οδού.

"Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των κρατών, που βρέχονται από τα ύδατα των Στενών του Ορμούζ, και η αποκατάσταση το συντομότερο της ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας στο στενό, συνιστούν τις κοινές προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας", δήλωσε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ