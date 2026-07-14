Νέο μήνυμα υπέρ της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έστειλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, δηλώνοντας ότι η πώληση των αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα είναι μια συμφωνία «που μπορεί να γίνει».

Όπως αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε συνέντευξή του στο CNN, ο Γουίτακερ αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία μπορεί τελικά να ολοκληρωθεί.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που είναι εφικτό να γίνει. Πιστεύω ότι θα συμβεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί η σωστή συμφωνία για την πώληση των F-35 στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με το ενδεχόμενο ευαίσθητη τεχνολογία των F-35 να εκτεθεί στη Ρωσία, εξαιτίας της κατοχής των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία.

Ο Γουίτακερ ανέφερε ότι η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να συνδέει την υπόθεση των S-400 με οποιαδήποτε επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη και αν εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες, τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα αλλά μέσω σταδιακού χρονοδιαγράμματος.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, χαρακτήρισε τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «ιδιαίτερα ικανό σύμμαχο, πλήρως ενσωματωμένο στη Δύση», λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με την Άγκυρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ