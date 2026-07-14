Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε ιρανικές επιθέσεις που είχαν στόχο το έδαφός του, με φόντο την επανάληψη εδώ και μέρες των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

"Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας (...) αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ύπουλες αεροπορικές επιθέσεις που διεξήχθησαν από το Ιράν το πρωί της Τρίτης", ανέφερε ο στρατός του Μπαχρέιν σε ανακοίνωση που εξέδωσε, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι στοχοθετεί πολίτες.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε τη χώρα αυτή του Κόλπου σε αντίποινα στις επιθέσεις που διεξήχθησαν από τις ΗΠΑ στο έδαφός του.

Εκρήξεις είχαν ακουστεί νωρίτερα σήμερα στη Μανάμα, την πρωτεύουσα, όπου σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν για τρίτη φορά από το ξημέρωμα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

"Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν, καλούμε τους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να πάνε στον πιο κοντινό τους ασφαλή τόπο", ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: ΑΠΕ