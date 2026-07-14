Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανγκόκ, της ταϊλανδικής πρωτεύουσας, ανήλθε σήμερα σε 30, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης δεσμεύτηκε για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για πιθανή αμέλεια και παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Η πυρκαγιά, μια από τις πιο φονικές των τελευταίων ετών στην Ταϊλάνδη, ξέσπασε στην παμπ Rong Beer Na Lat Phrao στην περιοχή Τσάτουτσακ στο βόρειο τμήμα της πόλης περί τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σήμερα 24 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και δεκάδες άλλοι, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο.

Τρεις άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν μετά την πυρκαγιά κατέληξαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

H παμπ, που βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση δίπλα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και δύο εμπορικά κέντρα, είναι ένα από τα μπαρ της περιοχής που συχνά γεμίζουν με κόσμο τα βράδια του Σαββατοκύριακου, και τα οποία σερβίρουν φαγητό και αλκοόλ, έχουν ζωντανή μουσική και τηλεοράσεις με ζωντανή μετάδοση ποδοσφαίρου.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής μπορεί να πυροδότησε την πυρκαγιά στην παμπ, η οποία είχε υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας τον Απρίλιο. Η αστυνομία ερευνά εάν οι έξοδοι ήταν φραγμένες και εάν χρησιμοποιήθηκαν εύφλεκτα υλικά για τη διακόσμηση της σκηνής και την ηχομόνωση.

«Έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή για να διερευνήσει την αλήθεια, τι πρέπει να βελτιωθεί και ποιοι κανονισμοί πρέπει να αλλάξουν», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, ο Τσαντσά Σιτιπάντ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 34 άτομα έχουν ανακριθεί μέχρι στιγμής και ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες αφού θα έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία. Ο ιδιοκτήτης είναι μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η διεύθυνση της παμπ στη σελίδα της στο Facebook ζήτησε συγγνώμη για την πυρκαγιά και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.

«Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη για τα πολύ θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και στέλνουμε την υποστήριξή μας στους τραυματίες», ανέφερε σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, πολλά από τα οποία εξέφραζαν θυμό και αμφισβητούσαν ότι είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η διεύθυνση της παμπ δεν απάντησε σε κλήσεις ούτε σε αίτημα για σχολιασμό των προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας.

Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας —ειδικά της πυρασφάλειας—, υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος αυτό της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.

Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στην Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ