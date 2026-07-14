Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανήγγειλε χθες Δευτέρα ότι η ορκωμοσία του τον Αύγουστο θα γίνει σε στρατόπεδο, αψηφώντας την εναντίωση του απερχόμενου Γουστάβο Πέτρο.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος έδωσε εντολή προχθές Κυριακή να «μη χρησιμοποιηθεί καμιά στρατιωτική βάση» για τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Ο νόμος ορίζει ότι ο πρόεδρος ορκίζεται ενώπιον του Κογκρέσου, στην Μπογοτά.

«Θα ορκιστώ σε στρατιωτική βάση στο νότιο τμήμα της χώρας, προκειμένου να αποτίσω φόρο τιμής στους ήρωες της πατρίδας και στους στρατιωτικούς που προασπίζουν τη δημοκρατία, την ελευθερία, τους θεσμούς», αντέταξε ο εκλεγμένος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι δεν έχει πλειοψηφία σε αυτό, αξίωσε το νέο κοινοβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά και να συγκροτηθεί σε σώμα την ερχόμενη Δευτέρα 20ή Ιουλίου, να δώσει πράσινο φως ώστε η τελετή ορκωμοσίας του να οργανωθεί σε βάση των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται σκληρή γραμμή έναντι των ένοπλων οργανώσεων επισείοντας άμεση κλιμάκωση των επιχειρήσεων εναντίον τους.

Ειδικοί και νομικοί σημειώνουν ότι θα ήταν περίπλοκο να μεταβούν όλα τα μέλη του κοινοβουλίου στην τοποθεσία που θα επιλέξει ο εκλεγμένος πρόεδρος για την ορκωμοσία του, που προβλέπεται την 7η Αυγούστου.

Ο δικηγόρος και εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, νέος στην πολιτική, δεν έχει ξεκαθαρίσει πού ακριβώς θέλει να διεξαχθεί η τελετή.

Έχει πάντως πει πως θέλει η μεταβίβαση της εξουσίας να γίνει κατά τρόπο «λιτό», χωρίς «σπατάλες», να περιοριστούν τα έξοδα, καθώς συνηγορεί υπέρ οικονομικής πολιτικής-σοκ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο λέει πως διαθέτει αποδείξεις για νοθεία στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, που κέρδισε οριακά ο κ. δε λα Εσπριέγια· καλεί τους υποστηρικτές του να πάρουν μέρος σε μαζικές κινητοποιήσεις την ημέρα της εθνικής εορτής, την 20ή Ιουλίου.

Τόνισε ακόμη πως ως ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων διατάσσει πως «κανένας αξιωματικός δεν θα κάνει στρατιωτικό χαιρετισμό σε πολίτη» εκτός αν πρόκειται για τον αρχηγό του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ