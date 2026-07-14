Το Ιράν διέσωσε 23 ξένα μέλη πληρώματος αφού ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου συγκρούσθηκε με ένα άλλο σκάφος βόρεια του νησιού Κεσμ στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το φορτηγό υπέστη σοβαρή ζημιά στο κύτος του και άρχισε να μπάζει νερά, με αποτέλεσμα ο καπετάνιος του να διατάξει επείγουσα εκκένωση του πλοίου, μετέδωσε το Fars προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί Κεσμ.

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Πηγή: ΑΠΕ