Σάλο στα social media προκάλεσε ο Τζέιμς Φράνκο, ο οποίος ανάρτησε βίντεο υποστηρίζοντας ότι κατέγραψε εξωγήινους στην αυλή του σπιτιού του, προκαλώντας κύμα ειρωνικών σχολίων και αμφισβήτησης.

Ο 48χρονος ηθοποιός δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok στις 13 Ιουλίου, ενώ αυτό αναπαρήχθη γρήγορα σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Σας είχα υποσχεθεί ότι θα αποκαλύψω κάτι, γιατί βρήκα κάτι. Δεν το αναζήτησα, μου συνέβη», λέει στην αρχή του βίντεο, προσθέτοντας ότι έχει περάσει πολλά και ότι δεν μπορούσε πλέον να κρατήσει το θέμα μυστικό.

Ο Φράνκο ισχυρίστηκε ακόμη ότι αρκετοί τον χαρακτήρισαν «τρελό», ενώ ανέφερε πως ο λογαριασμός του παραβιάστηκε δύο φορές από ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες.

Στη συνέχεια προβάλλει στον φορητό υπολογιστή του πλάνα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν εξωγήινες μορφές να κρύβονται πίσω από δέντρο, να κοιτούν μέσα από παράθυρα και ακόμη να ανοίγουν πόρτες.

Ωστόσο, το βίντεο αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το υλικό μοιάζει περισσότερο με φάρσα ή κακόγουστη μεταμφίεση παρά με πραγματική καταγραφή, ενώ αρκετοί εκτίμησαν ότι πρόκειται για διαφημιστικό τέχνασμα ενόψει νέας κινηματογραφικής παραγωγής με θέμα τους εξωγήινους.



Μέχρι στιγμής, ο ηθοποιός δεν έχει διευκρινίσει αν το βίντεο αποτελεί πραγματική καταγραφή ή μέρος κάποιας προωθητικής καμπάνιας, με αποτέλεσμα η συζήτηση γύρω από την ανάρτησή του να συνεχίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



