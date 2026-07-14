Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Μπάβι προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο Μπάβι είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει την ηπειρωτική Κίνα από την αρχή του έτους. Παρότι έχει πλέον εξασθενήσει και χαρακτηρίζεται τροπική καταιγίδα, εξακολουθεί να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας προς τις βόρειες περιοχές της χώρας.

Οι κινεζικές Αρχές προειδοποίησαν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένονται ακραία ύψη βροχής.

Οχήματα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά

Οι δρόμοι σε πόλεις της Λιαονίνγκ και της γειτονικής επαρχίας Χεμπέι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με τα νερά να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρα αυτοκίνητα και να παρασύρουν οχήματα.

Στην περιοχή Κουαντσένγκ της Χεμπέι, η στάθμη του νερού ξεπέρασε σε ορισμένους δρόμους τα δύο μέτρα. Περίπου 1.800 κάτοικοι χωριών εγκλωβίστηκαν, ενώ οι Αρχές έθεσαν ως άμεση προτεραιότητα την απομάκρυνση και την ασφαλή φιλοξενία του πληθυσμού.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κολυμπούν ή να χρησιμοποιούν σανίδες για να κινηθούν στους πλημμυρισμένους δρόμους, ανάμεσα σε σχεδόν βυθισμένα οχήματα.

Στη Σενγιάνγκ, πρωτεύουσα της Λιαονίνγκ, ένας μεγάλος πύργος φωτισμού παρασύρθηκε από τα νερά, αφού προηγουμένως αποκόπηκε καλώδιο υψηλής τάσης. Η κατασκευή καταγράφηκε να κινείται μέσα στους πλημμυρισμένους δρόμους και να περνά κάτω από γέφυρα.

#EXCLUSIVE TYPHOON BAVI IN ZHEJIANG PROVINCE, CHINA



Sunday, 12th July 2026 pic.twitter.com/HWh69xamup — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 12, 2026

Έκλεισαν σχολεία και σταμάτησαν δρομολόγια

Όλα τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία και τα εκπαιδευτικά κέντρα στη Σενγιάνγκ έλαβαν εντολή να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα, απαγορεύτηκαν οι μεγάλες υπαίθριες συγκεντρώσεις και έκλεισαν εργοτάξια, τουριστικά αξιοθέατα και νυχτερινές αγορές.

Πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν, με περισσότερα από 30 τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου να επηρεάζονται. Προσωρινά έκλεισαν επίσης είσοδοι σταθμών του μετρό, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους.

Οι Αρχές της Σενγιάνγκ εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες και αύξησαν την απόκριση έκτακτης ανάγκης στο υψηλότερο επίπεδο. Σε ορισμένες περιοχές της πόλης προβλέπεται συνολικό ύψος βροχής από 60 έως 160 χιλιοστά.

Πάνω από 2,8 εκατομμύρια απομακρύνθηκαν τις προηγούμενες ημέρες

Ο τυφώνας έπληξε το βράδυ του Σαββάτου την ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όπου περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί προληπτικά. Συνολικά, περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια άτομα είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην παράκτια πόλη Γιουετσίνγκ περισσότερα από 1.300 δέντρα έπεσαν, ενώ κατολισθήσεις και μεγάλοι βράχοι έκλεισαν ορεινούς δρόμους.

Ο Μπάβι είχε προηγουμένως περάσει βόρεια της Ταϊβάν, όπου τουλάχιστον 134 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κυρίως σε ατυχήματα που συνδέονταν με τους ισχυρούς ανέμους και τους ολισθηρούς δρόμους.

Typhoon Bavi hit Shenyang, causing 340mm of rainfall in 24 hours, breaking the local single-day rainfall record and flooding many roads in the city. pic.twitter.com/VsOPBRIul9 — Jim (@yangyubin1998) July 13, 2026

Σαράντα έξι ποτάμια πάνω από το όριο συναγερμού

Σύμφωνα με το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας, τουλάχιστον 46 ποτάμια σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται πάνω από τα όρια προειδοποίησης για πλημμύρες.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι στάθμες μεγάλων ποταμών της Λιαονίνγκ, ενώ ειδικές ομάδες παρακολουθούν φράγματα, ταμιευτήρες και περιοχές που κινδυνεύουν από κατολισθήσεις.

Ο Μπάβι σχηματίστηκε στον Ειρηνικό πριν από περίπου δύο εβδομάδες και καλύπτει μια έκταση συγκρίσιμη με εκείνη της Γαλλίας. Παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό οργανωμένος ακόμη και μετά την είσοδό του στην ξηρά, αποτελώντας τον μακροβιότερο τροπικό κυκλώνα στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού για το 2026.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι, καθώς κινείται αργά προς την Κορεατική Χερσόνησο, ενδέχεται να απελευθερώσει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες υγρασίας, προκαλώντας νέες ακραίες βροχοπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ