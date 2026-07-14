Πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου μετατίθεται η τελική απόφαση του Ισραήλ για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς η προγραμματισμένη ψηφοφορία στην Κνεσέτ αναβλήθηκε λόγω των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Παρότι η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα τον προηγούμενο μήνα το σχετικό νομοσχέδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την κοινοβουλευτική επικύρωσή του, η διαδικασία «πάγωσε» και δεν αναμένεται να επανέλθει πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η Κνεσέτ αναμένεται να διακόψει τις εργασίες της για το θερινό διάλειμμα στο τέλος της εβδομάδας και δεν προβλέπεται να επαναλειτουργήσει πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2026, γεγονός που μεταθέτει την τελική απόφαση για αρκετούς μήνες.

Η αναβολή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας. Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε κρίση μετά τις επανειλημμένες επικρίσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα οι διπλωματικές εντάσεις ενισχύθηκαν λόγω της νέας αστάθειας με το Ιράν, αλλά και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα άσκησε πιέσεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Για δεκαετίες, οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Ισραήλ απέφευγαν να αναγνωρίσουν επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων, κυρίως λόγω των στρατηγικών σχέσεων με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. Αν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κατά καιρούς χαρακτηρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία, η Κνεσέτ δεν είχε μέχρι σήμερα υιοθετήσει επίσημα σχετικό ψήφισμα.

Η ομόφωνη έγκριση της πρότασης από την κυβέρνηση τον περασμένο μήνα θεωρήθηκε σημαντική αλλαγή πολιτικής και ένδειξη της περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων Ιερουσαλήμ – Άγκυρας.

Η Τουρκία είχε καταδικάσει την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την «πολιτικά υποκινούμενη», ενώ και το Αζερμπαϊτζάν είχε εκφράσει την αντίθεσή του, καλώντας το Ισραήλ να αναθεωρήσει τη στάση του.