Μια νέα αισθητική θεραπεία που χρησιμοποιεί λίπος από δωρητές ανθρώπινων ιστών μετά θάνατον προκαλεί έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ολοένα και περισσότεροι ασθενείς επιλέγουν τη μέθοδο για να αποκαταστήσουν τον χαμένο όγκο στο πρόσωπο, το στήθος και τους γλουτούς, ιδιαίτερα μετά από σημαντική απώλεια βάρους λόγω των δημοφιλών φαρμάκων GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy.

Σύμφωνα με το CNN, το προϊόν, με την εμπορική ονομασία alloClae, αποτελεί ενέσιμο μόσχευμα λιπώδους ιστού που προέρχεται από επεξεργασμένο ανθρώπινο λίπος δωρητών. Προβάλλεται ως εναλλακτική λύση στη μεταφορά λίπους από το ίδιο το σώμα του ασθενούς, αποφεύγοντας τη λιποαναρρόφηση, τη γενική αναισθησία και τον μεγάλο χρόνο αποκατάστασης. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία ώρα και πραγματοποιείται σε ιατρείο.

Η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους έχει δημιουργήσει νέα ζήτηση για θεραπείες που επαναφέρουν όγκο σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Πλαστικοί χειρουργοί αναφέρουν ότι πολλοί ασθενείς, αφού χάσουν σημαντικό βάρος, επιθυμούν να αποκαταστήσουν τον όγκο στο στήθος, στους γλουτούς ή στο πρόσωπο, χωρίς να υποβληθούν σε πιο επεμβατικές χειρουργικές διαδικασίες.

Παρά τη δημοτικότητά του, το προϊόν έχει προκαλέσει ηθικά και ρυθμιστικά ερωτήματα. Ειδικοί στη βιοηθική επισημαίνουν ότι η αξιοποίηση ανθρώπινου ιστού για εμπορικούς σκοπούς εγείρει ζητήματα σχετικά με τη συναίνεση των δωρητών και την εκμετάλλευση της δωρεάς σωμάτων. Παράλληλα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης αρνήθηκε να εγκρίνει τη διανομή του προϊόντος, επικαλούμενη αμφιβολίες για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, με την κατασκευάστρια εταιρεία να έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Παρότι η εταιρεία υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 2.000 ασθενείς έχουν ήδη υποβληθεί στη θεραπεία, δεν λείπουν και οι αναφορές σε επιπλοκές. Μία ασθενής περιέγραψε την εμφάνιση νέκρωσης του λιπώδους ιστού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση και ενδεχομένως χειρουργική αφαίρεση μέρους του ενέσιμου υλικού. Πλαστικοί χειρουργοί σημειώνουν ότι αντίστοιχοι κίνδυνοι υπάρχουν και στις παραδοσιακές μεταμοσχεύσεις λίπους, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για περισσότερες μακροχρόνιες κλινικές μελέτες προτού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη νέα τεχνική.

Η εταιρεία που παράγει το alloClae εκτιμά ότι η θεραπεία μπορεί να ακολουθήσει την πορεία άλλων αισθητικών παρεμβάσεων, όπως το Botox και τα fillers, οι οποίες αρχικά αντιμετωπίστηκαν με επιφυλάξεις αλλά τελικά καθιερώθηκαν στην αγορά. Ωστόσο, για πολλούς ειδικούς, η χρήση ανθρώπινου λίπους από δωρητές για καθαρά αισθητικούς σκοπούς συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής.