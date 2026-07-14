Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ονόμασε χθες Δευτέρα τον Φέλιξ Πλασένσια νέο υπουργό Εξωτερικών της χώρας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χιλ, στη θέση από το 2013, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαχείρισης του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου, καταστροφής που άφησε πίσω πάνω από 4.500 νεκρούς και κατέστησε απαραίτητη την ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.

«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου (...) Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα (σ.σ. υπουργό) τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η κ. Ροδρίγκες μέσω Telegram.

Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP