Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών, επίλεκτης δύναμης που θεωρείται ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP