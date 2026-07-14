Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό αργά χθες Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο στρατός του ετοιμαζόταν να χτυπήσει «δυνατά» την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Στις 16:45 (σ.σ. ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ· στις 23:45 ώρα Κύπρου) η Κεντρική Διοίκηση άρχισε να εξαπολύει για τρίτη συνεχόμενη νύχτα πλήγματα εναντίον του Ιράν», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

«Τα πλήγματα αυτά θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να φθείρουν τη δυνατότητά τους να επιτίθενται εναντίον αθώων αμάχων και της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Τραμπ θεωρεί πως παραμένει «πιθανή» συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ υφίστανται επίθεση του Ιράν στο στενό του Ορμούζ

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε σήμερα ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοιά τους στο στενό του Ορμούζ και ότι μέλος του πληρώματος του ενός σκοτώθηκε.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X που «καταδικάζει» τα πλήγματα και διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την «κλιμάκωση» αυτή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP