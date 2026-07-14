Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Χένρι ΜακΜάστερ διόρισε σήμερα την Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν γερουσιάστρια, στη θέση του αδελφού της, του Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως το Σάββατο.

Η Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν αναμένεται ότι θα ορκιστεί εντός της εβδομάδας και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του αδελφού της.

Παρέμβαση υπέρ του διορισμού της είχε κάνει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εξάλλου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νότιας Καρολίνας θα οργανώσει προκριματικές εκλογές στις 11 Αυγούστου για να επιλέξει τον υποψήφιό του για τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτικός γύρος στις 25 του ίδιους μήνα.

Όποιος αναδειχθεί νικητής θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τη Δημοκρατική Άνι Αντριους.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η Νορντόουν θα επιδιώξει να διεκδικήσει το χρίσμα.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ