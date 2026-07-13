Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Ακτή Ελεφαντοστού, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε άλλες αφρικανικές χώρες, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και των οχημάτων και της μη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας εκ μέρους των οδηγών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί, στον οδικό άξονα Τούμπα-Μπιανκούμα και συγκεκριμένα στη γέφυρα Μπάφινγκ. Στο δυστύχημα ενεπλάκη «ένα λεωφορείο εταιρείας μεταφορών που είχε ξεκινήσει από την Οντιενέ, στα βόρεια, με προορισμό το Γιαμουσούκρο, στην κεντρική Ακτή Ελεφαντοστού», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Από τους 69 ανθρώπους που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 24 σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο, ομάδες διασωστών αναζητούν «αγνοούμενα θύματα».

Περίπου 1.000-1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα όπου κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Συγκριτικά, η Γαλλία –που δεν είναι και ο «καλύτερος μαθητής» στην Ευρώπη– μετρά 3.500 νεκρούς, αλλά με έναν στόλο 39 εκατομμυρίων οχημάτων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ