Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρίες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι νωρίτερα σήμερα έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ομιλία του στην τηλεόραση, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέε προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά, όπως τον αποκάλεσε.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ