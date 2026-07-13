Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Κύπρου).

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι η ομιλία που σκοπεύει να εκφωνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης (ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Κύπρου), θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του MS Now, επικαλούμενος δύο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.







President Trump will be making a Speech to the Nation on Thursday evening, at 9 P.M. Eastern. Thank you for your attention to this matter!



( TS: Jul 13 2026, 2:45 PM ET ) pic.twitter.com/cFxw1Ijdsm — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 13, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ