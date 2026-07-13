Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.





POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026





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Τραμπ: Επαναφέρουμε αποκλεισμό του Ιράν - Τέλος 20% στα φορτία μέσω Ορμούζ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ