Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει εκ νέου.

Σε επιστολή προς την ηγεσία του Κογκρέσου, η οποία εστάλη την Παρασκευή και περιήλθε στην κατοχή των New York Times τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στις 7 Ιουλίου «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν».

Η ενημέρωση αναζωπυρώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο για το κατά πόσον ο πρόεδρος έχει την εξουσία να συνεχίζει τον πόλεμο χωρίς προηγούμενη έγκριση των νομοθετικών σωμάτων.

Τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ του τερματισμού του πολέμου ή της υποχρέωσης του προέδρου να ζητήσει άδεια για τη συνέχισή του. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, επιμένει ότι ο Τραμπ ενεργεί εντός των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.



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Πηγή: skai.gr