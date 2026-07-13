Ένα εξατομικευμένο, επιχρυσωμένο περίστροφο τουρκικής κατασκευής φέρεται να χάρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye, το οποίο επικαλείται πολλαπλές πηγές με γνώση του θέματος.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Ερντογάν προσέφερε παρόμοια προσωποποιημένα περίστροφα και στους υπόλοιπους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο.

Ωστόσο, το δώρο προς τον Τραμπ ξεχώριζε, καθώς διέθετε επιχρυσωμένη λαβή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για περίστροφο ίδιου τύπου με το Gümüşay .357 Magnum, το οποίο παραδόθηκε μέσα σε ξύλινη κασετίνα με την τουρκική σημαία και το έμβλημα του ΝΑΤΟ. Στο εσωτερικό υπήρχε επιγραφή που χαρακτήριζε το όπλο ως «το πρώτο περίστροφο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας».

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι στην κασετίνα περιλαμβάνονταν και φυσίγγια, όπως προκύπτει και από φωτογραφία αντίστοιχου δώρου προς τον Πρόεδρο της Λιθουανίας.

Σε περίοδο στενότερων σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας

Το δώρο αντανακλά, σύμφωνα με το Middle East Eye, τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε πρόσφατα τη σχέση Τραμπ – Ερντογάν ως μια σχέση με «ιδιαίτερη χημεία», η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται τους επόμενους μήνες να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων CAATSA που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400, ενώ εξετάζεται και συμφωνία για μεταβίβαση ή πώληση του συστήματος σε χώρα του Κόλπου, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εμφανίζονται ως πιθανός αγοραστής.

Ενδέχεται να μην μπορεί να το κρατήσει

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, δώρα από ξένους ηγέτες αξίας άνω των 525 δολαρίων θεωρούνται περιουσία του αμερικανικού κράτους, εκτός εάν ο αποδέκτης καταβάλει το ποσό που θα καθοριστεί μετά από αποτίμηση.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται είτε να παραδώσει το περίστροφο στην αμερικανική κυβέρνηση είτε να καταβάλει την αντίστοιχη αξία για να το διατηρήσει στην κατοχή του.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ακόμη ότι ο Τραμπ είναι γνωστός για την προτίμησή του σε χρυσές διακοσμητικές λεπτομέρειες, ενώ υπενθυμίζει πως το 2019 είχε λάβει ως δώρο από τον τότε πρωθυπουργό της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ένα επιχρυσωμένο πιστόλι CZ 75.





NEW: Erdogan gifts Trump gold-plated revolver during Nato summit



• Erdogan gave Turkish-made handguns to Nato leaders, but Trump's version reportedly included a gold-plated griphttps://t.co/DTDhZL050e — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 13, 2026

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