Η DP World, ο φορέας διαχείρισης λιμένων του Ντουμπάι, σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού και τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από τη ναυαρχίδα του, τον κόμβο Τζεμπέλ Άλι και την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η DP World βρίσκεται σε συνομιλίες για την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζάιρα και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υπάρχον λιμάνι του εμιράτου, πρόσθεσε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα με γνώση των σχεδίων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

FT Exclusive: DP World is planning to build a new port and a container terminal on the United Arab Emirates’ east coast that would reduce Dubai’s dependence on its flagship Jebel Ali hub and bypass the Strait of Hormuz. https://t.co/lF2nUTqlUc pic.twitter.com/piVEq9N0BQ — Financial Times (@FT) July 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ