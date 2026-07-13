Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτέλεσε το βασικό θέμα των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία απέδειξε τις οργανωτικές και διπλωματικές της δυνατότητες, προβάλλοντας παράλληλα τον αναβαθμισμένο ρόλο της στο εσωτερικό της Συμμαχίας και στη διεθνή σκηνή.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία ολοκλήρωσε με επιτυχία την 36η σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Συμμαχίας, επισημαίνοντας τη συμμετοχή όλων των ηγετών.

Μέτρα ασφαλείας και λειτουργία της πόλης

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα περιθώριο για αστοχίες, ενώ ευχαρίστησε τους κατοίκους της Άγκυρας για την κατανόησή τους.

Η Άγκυρα στο διεθνές προσκήνιο

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η διοργάνωση της Συνόδου αναβάθμισε τη διεθνή εικόνα της Άγκυρας και προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Άγκυρα, φιλοξενώντας μια ιστορική Σύνοδο Κορυφής με ιστορική επιτυχία, ενίσχυσε την προβολή της στο διεθνές προσκήνιο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτή την ευκαιρία επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα είναι πλέον μια παγκόσμια πόλη.

Παρατηρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον συνεχίζεται τόσο στον διεθνή Τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το εμβατήριο "Μεχτέρ" και τους Γενίτσαρους που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην τελετουργική φάλαγγα, μέχρι τη μαγευτική επίδειξη των "Τουρκικών Αστέρων" και τις έφιππες μονάδες μας, από την πρωτοτυπία των δώρων μέχρι την άψογη οργάνωση, από το συγκρότημα κτιρίων μας μέχρι τη βιβλιοθήκη μας, πολλά στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνονται συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου, να γίνονται θέμα ανοιχτής συζήτησης».

Μήνυμα για την ιστορική κληρονομιά

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε τη διοργάνωση της Συνόδου με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Τουρκία προβάλλει την ιστορική της κληρονομιά.

«Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, επαναλαμβάνω σήμερα μια αλήθεια: υπενθυμίζω σε όσους ενοχλούνται από το γεγονός ότι, ειδικά από τον Ύμνο του Μεχτέρ έως τις τελετές των Γενιτσάρων, όλα εκτελούνται με τρόπο που αρμόζει ακριβώς στην ιστορία μας: είτε το δέχεστε είτε όχι, δεν υπάρχει πλέον μια Τουρκία που αποκηρύσσει την κληρονομιά της. Αντίθετα, υπάρχει μια Τουρκία που αγκαλιάζει το πολιτιστικό και πολιτισμικό της απόθεμα.

Η Τουρκική Δημοκρατία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας των κρατών μας, η ιστορία των οποίων εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια, γεμάτη δόξα και τιμή. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ ήταν μια συνάντηση στην οποία αυτή η βαθιά ριζωμένη κρατική παράδοσή μας αναδείχθηκε με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Η μεγαλοπρέπεια και η ευγένεια του λαού μας, καθώς και το κύρος και το γόητρο του κράτους μας, ενσαρκώθηκαν κυριολεκτικά στο Προεδρικό Συγκρότημα όπου διοργανώθηκε η Σύνοδος».

Ο Ερντογάν αξιοποίησε επίσης την ευκαιρία για να υπερασπιστεί το Προεδρικό Συγκρότημα, υποστηρίζοντας ότι η Σύνοδος απέδειξε τη χρησιμότητά του ως κέντρου διεθνούς διπλωματίας.

«Σε αυτή την περίοδο όπου το παλιό καθεστώς βρίσκεται στην εντατική και το νέο σύστημα περνάει τις οδύνες τοκετού, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει στο συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου.

Σε όσους ρωτούν "τι ανάγκη υπάρχει για το Προεδρικό Συγκρότημα" και σε όσους, στερούμενοι οράματος, δηλώνουν ότι "αν έρθουμε στην εξουσία, θα το γκρεμίσουμε", αυτό το έργο έχει δείξει με απόλυτη σαφήνεια ποια είναι η χρησιμότητά του, για ποιο σκοπό χτίστηκε και τι σημαίνει για την Τουρκία».

Ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, η Σύνοδος ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη διοργάνωση του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας.

«Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας συνέβαλε στην αποσαφήνιση του κεντρικού ρόλου της χώρας μας. Η συγκεκριμενοποίηση της νέας περιόδου στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας —όπου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, το βάρος κατανέμεται πιο δίκαια και δίνεται προτεραιότητα στη συλλογική άμυνα— μετέτρεψε τη συνάντηση σε μία από τις ιστορικές συνόδους κορυφής της Συμμαχίας.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, με τις στρατιωτικές δυνατότητες, τη στρατηγική θέση, τη διπλωματική εμπειρία και την αμυντική βιομηχανική ικανότητά της, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης ως ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες του ΝΑΤΟ.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι στο φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος ως μία από τις κύριες εκδηλώσεις της Συνόδου Κορυφής, συμμετείχαν σχεδόν χίλιοι συμμετέχοντες και εκπρόσωποι του Τύπου. Η Σύνοδος Κορυφής λειτούργησε ως πλατφόρμα όπου οι θέσεις της Τουρκίας εκφράστηκαν με τον πιο ηχηρό τρόπο».

Σχέσεις με τις ΗΠΑ και Τραμπ

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας και εκφράζοντας την πρόθεση συνέχισης της συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

«Ιδιαίτερα η επίσημη επίσκεψη του κ. Τραμπ από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, σε επίπεδο προέδρου, μετά από 17 χρόνια, ήταν εξαιρετικά σημαντική. Υποδεχθήκαμε επίσης με ικανοποίηση τα γεμάτα επαίνους μηνύματά του σχετικά με τη χώρα μας και τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον κ. Τραμπ τόσο για την ενίσχυση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων, όσο και για την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διμερές εμπόριό μας, καθώς και για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας».



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