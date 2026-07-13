Το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Σιρζάν κοντά στον ποταμό Βόλγα διέκοψε την λειτουργία του μετά την χθεσινή επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), η οποία προκάλεσε ζημιές στην κύρια μονάδα επεξεργασίας, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η διακοπή αυτή θα επιδεινώσει πιθανώς τις ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη Ρωσία.

Οι πηγές που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος, ανέφεραν ότι στην μονάδα απόσταξης του αργού πετρελαίου, CDU-5, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μια άλλη βασική μονάδα, η CDU-6, είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση της 21ης Μαΐου.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft στην οποία ανήκει η μονάδα, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Η μονάδα έχει την δυνατότητα παραγωγής 8,5 μετρικών τόνων ετησίως , η 170.000 βαρελιών ημερησίως.

Το 2024 επεξεργάστηκε 4,3 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, παράγοντας 1,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 800.000 τόνους βενζίνης και 700.000 τόνους μαζούτ, σύμφωνα με τις πηγές.





Meanwhile at a local oil refinery in Russia’s Syzran: pic.twitter.com/A6DAa9Q3jc — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 12, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ